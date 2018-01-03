Свыше 170 рейсов в аэропорту Амстердама отменены из-за сильного ветра

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер привел к отмене 176 из 1200 рейсов в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме, говорится в сообщении, распространенном в среду в твиттере аэропорта.

В основном оказались затронуты рейсы по направлениям в различные страны Европы, в частности, в такие пункты назначения как Лондон, Прага и Цюрих. Помимо этого, десятки рейсов задерживаются.

На официальном сайте аэропорта "Схипхол" отмечается, что рейс в Москву в 11:50 по местному времени (13:46 по Москве) отправляется в соответствии с расписанием.