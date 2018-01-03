В США скончался религиозный лидер Томас Монсон

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Глава религиозной организации мормонов - Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - Томас Монсон умер на 91-м году жизни, передает в среду телеканал NBC.

"Монсон подавал пример для более чем 16 млн членов Церкви, как именно нужно следовать наставлениям Иисуса Христа", - приводит телеканал выдержки из заявления руководства церкви.

Глава мормонов скончался в своем доме в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). О том, кто именно станет преемником Монсона, пока неизвестно.

Томас Монсон занимал должность 16-го президента организации, начиная с 2008 года. В 36 лет он был посвящен в апостолы и среди членов организации считался пророком и провидцем.