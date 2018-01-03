В Турции раскритиковали Трампа и Нетаньяху за поддержку протестов в Иране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций, проходящих в Иране, передает в среду иранское агентство "Мехр".

"Трамп и Нетаньяху поддерживают демонстрации в Иране. Мы же выступаем против вмешательства извне во внутренние дела Ирана", - цитирует агентство Чавушоглу.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. В Тегеране в связи с беспорядками были задержаны не менее 450 человек.

Ранее в среду в ряде иранских городов начались акции, участники которых выступают против актов насилия, произошедших в стране в течение последних нескольких дней.

1 января президент США Дональд Трамп в своем твиттере предположил, что в Иране настало время для перемен. На следующий день, Трамп написал в соцсети, что США наблюдают за ситуацией в Иране, выступив в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста.

Между тем, в конце декабря израильские СМИ узнали, что США и Израиль заключили секретное соглашение о сотрудничестве по противодействию политике Ирана.