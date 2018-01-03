Израильские военные застрелили палестинского подростка

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Палестинский подросток погиб во время перестрелки с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, передают в среду палестинские издания.

По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной администрации, речь идет о 17-летнем Мусабе Фирасе аль-Тамими, который был убит близ города Рамалла.

Таким образом, он стал уже 14-м палестинцем, погибшим во время волнений из-за признания США Иерусалима израильской столицей.

В Армии обороны Израиля пока не дали никаких комментариев по факту произошедшего инцидента.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там посольство США. Это решение осудили многие исламские и европейские страны. После этого в Палестине начались массовые акции протеста, а по территории Израиля были нанесены ракетные удары. В ответ Израиль атаковал позиции ХАМАС.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв к странам не признавать Иерусалим столицей Израиля.