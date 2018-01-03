Условия урегулирования внутрисирийского конфликта обсуждались на встрече с шейхами, имеющими влияние на НВФ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Встреча с шейхами, имеющими влияние на сирийские незаконные вооружённые формирования, прошла в российском Центре по примирению, сообщил представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В Центре по примирению проведена рабочая встреча с группой шейхов, имеющих влияние на незаконные вооруженные формирования в провинциях Сирии. В ходе встречи обсуждены основные условия примирения враждующих сторон", - сказал Ю.Евтушенко на брифинге в среду.

Он отметил, что за сутки Центром проведено 12 рабочих встреч и переговоров по вопросу примирения враждующих сторон.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - заявил генерал-майор.

Он сообщил также, что совместно с руководством провинции Эль-Кунейтра проводится работа по достижению соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Хамидия, Маджулия, Джуббата-Эль-Хашаб.

"Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск и Хама", - сказал Ю.Евтушенко.

Кроме того, в Сирии продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 123 человека, из них в провинции Хомс - 14 и Дейр-эз-Зор - 109 человек.

В рамках работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор при участии российского Центра по примирению враждующих сторон с начала декабря 2017 года обеспечено возвращение на восточный берег Евфрата 7 тысяч 733 человек, 582 из них оказана медицинская помощь

Встреча с шейхами, имеющими влияние на сирийские незаконные вооружённые формирования, прошла в российском Центре по примирению, сообщил представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В Центре по примирению проведена рабочая встреча с группой шейхов, имеющих влияние на незаконные вооруженные формирования в провинциях Сирии. В ходе встречи обсуждены основные условия примирения враждующих сторон", - сказал Ю.Евтушенко на брифинге в среду.

Он отметил, что за сутки Центром проведено 12 рабочих встреч и переговоров по вопросу примирения враждующих сторон.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - заявил генерал-майор.

Он сообщил также, что совместно с руководством провинции Эль-Кунейтра проводится работа по достижению соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Хамидия, Маджулия, Джуббата-Эль-Хашаб.

"Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск и Хама", - сказал Ю.Евтушенко.

Кроме того, в Сирии продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 123 человека, из них в провинции Хомс - 14 и Дейр-эз-Зор - 109 человек.

В рамках работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор при участии российского Центра по примирению враждующих сторон с начала декабря 2017 года обеспечено возвращение на восточный берег Евфрата 7 тысяч 733 человек, 582 из них оказана медицинская помощь