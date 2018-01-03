Макрон предупредил прессу о начале борьбы против ложных новостей, особенно во время выборов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что намерен укреплять юридические меры защиты демократической жизни страны от ложных новостей.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих ложных новостей", - отметил Э.Макрон в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24.

"Платформы (социальных сетей - ИФ) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью, что касается всего спонсоризуемого содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует, но также, чтобы ограничить суммы, выделяемые на такое содержание", - сказал французский президент.

Он объявил о подготовке закона, направленного против ложных новостей. Э.Макрон сообщил, что в скором времени будет представлен проект закона для борьбы против ложных новостей в интернете, особенно в выборный период.