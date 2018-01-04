На Украине завели дело о заражении жителей Николаева гепатитом А

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Украинские правоохранительные органы занялись расследованием по факту массового заболевания граждан гепатитом А в Николаеве.

Как сообщает полиция Николаевской области в фейсбуке, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По последним данным, в Николаеве уже 33 человека попали в лечебные учреждения с подозрением на гепатит А, у 16 из них этот диагноз подтвержден.

В Николаеве с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.

"В Заводском районе с 3 декабря 2017 года начали регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться только с 28 декабря 2017 года. (...) По состоянию на 2 января, по Заводскому району было зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых - в Ингульском районе", - цитировал отдел информационного обеспечения горсовета заместителя главного санитарного врача области Александра Игнатенко.

Уже отобраны образцы воды в тех точках продаж, о которых сообщили больные, исследование проведут в вирусологической лаборатории в Николаеве и параллельно - в референс-лаборатории Одессы.

В Николаеве функционируют около 120 пунктов доочистки и разлива воды, которые никто не проверяет из-за моратория на проверки бизнеса. Принято решение провести внеочередную проверку всех пунктов, действующих в городе. Кроме того, решено с 3 января временно запретить деятельность семи пунктов разлива доочищенной воды.