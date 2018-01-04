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Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков

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Генпрокурор Ирана заявил, что за недавними акциями протеста стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, которые несколько лет планировали заговор против Тегерана

Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков
Столкновения участников антиправительственного митинга в Тегеране 30 декабря
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иранские спецслужбы сообщили о ликвидации террористической ячейки, преследовавшей цель создания беспорядков в стране, сообщило в четверг вечером иранское информационное агентство ИРНА, ссылаясь на министерство разведки республики.

"Террористическая ячейка, которая проникла в Иран, чтобы устроить взрывы и убивать невинных людей, поддержать недавние волнения и спровоцировать больше беспорядков в стране, была разгромлена, а ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности", - говорится в заявлении министерства.

Согласно заявлению, террористы в столкновении с иранскими силами безопасности в северо-западном городе Пираншахр в провинции Западный Азербайджан убили трех стражей правопорядка. Один террорист также был убит, а некоторые другие члены группировки получили ранения, уточнили в министерстве.

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Сообщается также, что в ходе операции было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военная форма и инструкции по организации беспорядков.

В заявлении говорится, что три другие террористические ячейки ранее были выявлены и разгромлены в западном Иране.

Тегеран подозревает США и Израиль

Между тем, генеральный прокурор Ирана Джафар Монтазери обвинил власти США, Израиля и Саудовской Аравии в организации заговора, направленного на то, чтобы вызвать беспорядки в исламской республике. По его словам, план заговора был подготовлен примерно четыре года назад при тесном сотрудничестве этих стран.

"Основным организатором заговора был американский гражданин по имени Майкл Андреа, бывший сотрудник ЦРУ, ответственный за борьбу с терроризмом, который сформировал группу для создания беспорядков в Исламской Республике Иран. Майкл Андреа вместе с офицером, связанным с израильским разведывательным агентством Моссад, отвечал за создание заговора, в то время как Саудовская Аравия оплачивала все расходы", - приводит ИРНА слова Монтазери.

По его словам, заговор, получивший название "Доктрина последовательной конвергенции", был разработан на основе данных, собираемых на протяжении многих лет. Он отметил, что планировались различные сценарии заговоров, такие как протесты против высокой стоимости жизни, высоких расходов и финансовых требований пенсионеров.

За пять дней антиправительственных демонстраций в ряде иранских городов погиб 21 человек. Изначально участники акций протестовали против экономической политики правительства, однако в итоге целью демонстраций стал протест в целом против руководства Ирана.

Днем ранее командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение.

Теги: Иран, США
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