Украинцев предупредили об опасности поездок в Россию

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в твиттере.

Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 января 2018 г.

В МИД напомнили предупреждение Службы безопасности Украины, которая призывает участников спецоперации на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на "временно оккупированные территории".

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.