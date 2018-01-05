Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний Амирхоссейн Пуржафар был казнен в Иране 4 января 2018 года на основании приговора к смертной казни, вынесенного в октябре 2017 года, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Он был признан виновным в тяжком преступлении, и Европейский союз выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

Вместе с тем, в заявлении представителя ЕВС отмечается, что "приговоры к смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет, противоречат международным обязательствам Ирана в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка".

"Европейский союз выступает против смертной казни в любых обстоятельствах и случаях без исключений и добивается ее всеобщей отмены", - напоминается в документе.