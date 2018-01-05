Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН обсудят в пятницу днем ситуацию в Иране, сообщает постпредство Казахстана при ООН. Отмечается, что заседание состоится в 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) и пройдет в открытом формате.

Казахстан является страной-председателем Совета Безопасности в январе. Как сообщают западные СМИ, встреча состоится по инициативе США.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.