Казахстан и Узбекистан после 17-летнего перерыва возобновили автобусное сообщение

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Открытие ежедневного международного автобусного маршрута между казахстанским Шымкентом и узбекским Ташкентом состоялось в пятницу, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Общее время пути составит четыре часа без технических остановок. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж будут проходить вне очереди", - отмечается в сообщении. Планируется, что на протяжении 2018 года будут поэтапно открываться регулярные автобусные сообщения и между другими крупными городами двух стран.

Пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.