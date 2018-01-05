Что случилось этой ночью: пятница, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России начался сбор подписей за самовыдвижение кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. Процедура продлится до 30 января.

- Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране. Приговор привели в исполнение 4 января 2018 года. Действия иранских властей противоречат международным обязательствам Ирана в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка, считают в Брюсселе.

- Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры. Стороны обсудят возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути улучшения отношений. США положительно отреагировали на эти планы, согласившись не проводить учения с Южной Кореей во время Олимпиады.