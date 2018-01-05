Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили считает вынесенный в отношении него Тбилисским городским судом приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили - ИФ), по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Саакашвили выразил убеждение, что этот приговор так же, как и параллельный судебный процесс в Киеве, "показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом" против него ввиду его деятельности на поле борьбы против коррупции и олигархов.

Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.