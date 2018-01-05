Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена ракеты

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты вблизи границы с Йеменом, сообщают в пятницу саудовские СМИ.

По их информации, ранее йеменские повстанцы-хуситы заявили о начале ракетного обстрела по саудовской провинции Наджран на юго-востоке страны.

В прошлом месяце, 25 декабря хуситы осуществили неудачный пуск боевой ракеты со своих позиций около столицы Йемена Саны.

19 декабря возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда. Кроме того, 4 ноября тоже была перехвачена ракета, запущенная с территории Йемена по аэропорту в Эр-Рияде.

Кризис в Йемене обострился в последние несколько месяцев. В декабре прошлого года начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее совместно боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов.

Салех был убит во время столкновений с хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.