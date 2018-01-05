Россиян призвали к вниманию на горнолыжных курортах Италии из-за лавин

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ростуризм призвал туроператоров учитывать ситуацию на горнолыжных курортах в Италии, а российских туристов соблюдать меры безопасности в связи со сходом снежных лавин и обильными снегопадами.

"По данным Генконсульства России в Милане, более 10 тыс. туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днем 5 января 2018 года, в настоящий момент ситуация нормализуется", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в настоящее время высокая лавиноопасность сохраняется в данном регионе.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, - отметили в ведомстве, - соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей".