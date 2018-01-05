Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызвали на допрос в главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области на 11:00 среды, 10 января, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы, касающиеся вызова на допрос, оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, Саакашвили вызывали в СБУ на допрос в конце декабря. Первый раз он не смог прийти в СБУ в связи с проведением в тот день заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте политика. В другой раз он отказался идти на допрос. Защита аргументировала этот отказ тем, что Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, что, по утверждению защитника, незаконно.

Экс-главу одесской обладминистрации вызывали в Генпрокуратуру по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины).