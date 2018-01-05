Главные новости
В миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаВ РоссииРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяМоскваВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
В мире

Макрон назвал Астану неподходящей площадкой для политического урегулирования в Сирии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, астанинский процесс по сирийскому урегулированию сыграл полезную роль, но он не способен привести к политическим процессу с участием всех заинтересованных сторон.

"Я считаю, что в астанинском процессе была польза. В военном плане он позволил установить зоны деэскалации и демилитаризации. В этом смысле он был вполне полезен. Но в ближайшие недели, когда вооруженный конфликт будет закончен, мы вступим в ситуацию завершившейся войны против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). И тогда начнется политический процесс. А формат Астаны, на мой взгляд, не очень подходит для этого", - заявил Макрон в пятницу в Париже на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

В миреСША не будут стремиться расчленить СириюСША не будут стремиться расчленить СириюЧитать подробнее

Французский президент отвечал на просьбу объяснить, почему он не доверяет астанинско-сочинскому переговорному процессу.

По его словам, в данном процессе интересы "некоторых за переговорным столом не те же, что у президента Эрдогана". В интересы этих сторон, полагает Макрон, входит скорее выстраивание собственного влияния и собственных компромиссов на двусторонней основе с Сирией, а не создание "настоящей инклюзивной стабильности". Должны быть привлечены другие региональные державы, что "не является случаем Сочи".

Президент Франции убежден, что все сирийские оппозиционные течения должны быть представлены на переговорах, и они должны проходить в рамках, определенных ООН, чтобы в ходе политического процесса позволить выразить свое мнение всем тем, кто бежал как от ИГ, так и от режима Башара Асада.

"Я думаю, что мы разделяем (с Турцией - ИФ) один подход: ни в Стамбуле и ни в Париже не будет решаться будущее Сирии. Впрочем, и не в Сочи или Астане. Сирийский народ сам будет решать свое будущее. А мы должны создать условия, при которых весь сирийский народ смог бы это сделать", - пояснил Макрон.

По его убеждению, явное большинство сирийских беженцев ушли не от войны и террористов, а от режима Асада. "И если мы имеем дело с процессом, который слишком снисходителен к нынешнему режиму (Дамаска - ИФ), это заведет в тупик и не приведет к миру, возврату беженцев и настоящему определению своего будущего самим сирийским народом", - добавил французский президент.

При этом Макрон указал на то, что для него исключение Асада не является предварительным условием к процессу переговоров, представители сирийского президента могут участвовать в этом процессе. Вместе с тем, отметил глава французского государства, он не настолько наивен, чтобы считать легитимным решение будущего Сирии при участии Асада. Макрон допустил, что можно дать развитие астанинско-сочинскому процессу, но с другими методами и расширенным кругом участников. Президент Франции еще раз подтвердил полезность этого процесса, но заявил, что в том виде, в каком он сейчас существует, процесс не позволит прийти к желаемому результату.

В свою очередь Эрдоган не считает, что астанинский процесс ограничен участием только Турции, Ирана и России. Он отметил роль государств-наблюдателей, особенно США и Иордании. По его словам, результаты Астаны получили развитие в Сочи, и работа продолжается.

"Процессы Астаны и Сочи не являются альтернативными Женевскому процессу. Это процессы, которые имели целью дополнить работу в Женеве. И эта деятельность продолжается в таком направлении. Почему? Потому что в Сирии существует серьезное влияние России, имеет место влияние Ирана, и Турция, у которой 911 км общей границы с Сирией, также играет там значительную роль", - сказал турецкий президент.

"Но наша цель не в решении с Башаром Асадом. Наша цель - решение без Башара Асада. Это решение, которое будет определено свободным, демократическим волеизъявлением сирийского народа на свободных выборах, проводимых сирийским народом", - пообещал Эрдоган. И этому Турция готова оказывать свою полную поддержку, добавил президент.

Теги: Сирия, Астана, Франция, Турция, Эммануэль Макрон, Реджеп Эрдоган
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана
Небензя назвал истинной целью Белого дома подрыв ядерной сделки с ТегераномПодробнее
В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"
Как ожидается, корабль направится в порт ОдессыПодробнее
В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон
Как сообщают СМИ со ссылкой на ФБР, выясняется, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем СШАПодробнее
Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы
В Тбилиси суд признал политика виновным в превышение полномочий на посту президентаПодробнее
Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопадаРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
Мэр Нью-Йорка также объявил чрезвычайное положение в городе, аэропорта имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия временно приостановили работу в связи с непогодойПодробнее
США согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в ПхенчханеСША согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане
В Вашингтоне выразили надежду на позитивный итог возможных переговоров между КНДР и Республикой КореяПодробнее
Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в ИранеЕвросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране
Брюссель выразил "глубочайшее сочувствие" семье погибшегоПодробнее
Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Американские СМИ утверждают, что президент пришел в ярость после публикации отрывков из книги, где описывается якобы реальное положение дел в администрацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаВ РоссииРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяМоскваВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаНебензя назвал истинной целью Белого дома подрыв ядерной сделки с Тегераном Подробнее

Итоги 2017. Госзакупки: книга перемен с элементами военной тайны

Метро в Москве в рождественскую ночь будет работать до 02:00

Праздничные мероприятия пройдут в парках Москвы в сочельник и Рождество

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Подмосковье

Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики

Макрон назвал Астану неподходящей площадкой для политического урегулирования в Сирии

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"Как ожидается, корабль направится в порт Одессы Подробнее

Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе

Ошибочное предупреждение о сильном землетрясении вызвало панику в Японии

Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru