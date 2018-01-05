Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в пятницу совершил очередной многочасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным DUNK08, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Калининградской области на Балтике.

После вылета с авиабазы в Англии маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией, Польшей, а также международными водами юго-восточной части Балтийского моря.

Накануне, 4 января этот разведчик также осуществлял полет у сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши и у ее побережья.

1 января патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168436, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществил многочасовой разведывательный полет вблизи Севастополя.

В тот же день стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk, также поднявшийся с авиабазы Сигонелла, совершил многочасовой разведывательный полет в Донбассе. Во время полета дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также приграничными областями России - Белгородской и Воронежской.