Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата в американские лидеры от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией.

"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией - полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!",- написал он в твиттере в пятницу.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Под "липовой книгой" глава США подразумевает вышедшую сегодня работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", в которой, в частности, рассказывается о встрече Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, причем говорится, что сын президента "повел себя как предатель". Юристы президента требовали от издательства Henry Holt & Company отказаться от этой публикации на том основании, что автор разглашает конфиденциальную информацию, и угрожали судебными разбирательствами.

Между прочим, в книге упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах и выглядел так, словно увидел привидение, когда узнал, что имеет реальные шансы обойти Клинтон. Но затем он внезапно превратился в человека, который был убежден, что достоин и способен быть президентом США.