Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США распыляют энергию Совета Безопасности ООН, созывая заседание по ситуации в Иране, предлагают вмешаться во внутренние дела страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Вы распыляете энергию Совета вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

"Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более, что это и происходит", - добавил российский высокопоставленный дипломат. Он отметил, что Россия "не хочет быть причастна к дестабилизации в Иране или где бы то ни было".

"Подстрекательство извне и призывы к так называемым переменам и могут способствовать радикализации и насилию, будь то в Иране или какой-либо другой стране", - подчеркнул Небензя.

"Истинной подоплекой причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - добавил он.

Ранее, выступая на заседании, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности Всемирной организации присоединиться к США и поддержать "призыв иранского народа".

"Мы не замолчим. Никакие нечестные попытки назвать протестующих марионетками иностранных держав этого не изменит. Иранский народ эту истину знает, и мы эту истину также знаем", - заявила она, выступая на заседании Совбеза.

Хейли отметила, что "иранский народ действует по своей собственной воле, от своего собственного имени ради собственного будущего". "Не стоит заблуждаться, США без каких-либо оговорок поддерживает тех в Иране, кто требует свободы, процветания для своих семей и достоинство для своей нации", - подчеркнула также американский постпред.

Ранее США выступили с инициативой провести заседании СБ ООН по Ирану в связи с ситуацией в стране.