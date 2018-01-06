Что случилось этой ночью: суббота, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совбез ООН по инициативе США провел заседание, посвященное антиправительственным выступлениям в Иране. Американская сторона пообещала поддерживать иранский народ, российский постпред назвал это попыткой вмешательства во внутренние дела страны, а представитель Ирана потребовал провести расследование против "иностранных агентов", которые, по его мнению, стоят за беспорядками.

- ВВС США опубликовали видео сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30 на Балтике. Речь идет о двух инцидентах, произошедших в ноябре и декабре прошлого года. США заявляют, что российские летчики не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили планы полетов.

- Молодежная сборная Канады по хоккею завоевала звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет, обыграв в финале сверстников из Швеции.