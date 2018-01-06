В Сирии более 10 тыс. человек приняли участие в протесте против мятежников

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Свыше 10 тыс. человек, проживающих на юго-западе сирийской провинции Дамаск в районах, находящихся под контролем вооруженной оппозиции, вышли на акции протеста с требованием к мятежникам примириться с сирийским правительством, сообщает в субботу межарабское издание Al-Masdar.

По данным издания, демонстрации прошли накануне в населенных пунктах Бабила. Ялда и Бейт Сахм. Митингующие, в частности, скандировали: "Нет - терроризму, да - примирению".

Al-Masdar отмечает, что демонстрации протеста прошли вскоре после того, как оппозиционные "Свободная сирийская армия" и группировка "Джейш аль-Ислам" пригрозили ответными мерами каждому, кто заключит в этой части страны перемирие с правительственными силами.

В то же время многие жители этого района Сирии - бывшие повстанцы, желающие мира с властями, отмечает издание.

Тем временем, по информации Al-Masdar, сирийские правительственные силы продолжают наступление в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В ответ джихадисты перебросили крупные подкрепления на восток провинции, чтобы укрепить оборону вокруг стратегически важного аэродрома Абу-эд-Духур.