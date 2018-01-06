В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "Талибана"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Двадцать боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) убиты, восемь ранены в результате атаки ВВС Афганистана в западной провинции Фарах, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.

Сообщается, что афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.

По данным полиции, среди убитых боевиков - четыре местных полевых командира движения "Талибан".

Ранее в субботу власти провинции Фарах заявили, что талибы захватили в заложники 20 человек.