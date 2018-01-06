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Задержанные в США рейсы "Аэрофлота" вылетят 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рейсы "Аэрофлота" из Вашингтона в Москву, задержанные ранее из-за сложных метеоусловий, вылетят в субботу.

Компания по наземному обслуживанию "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона - SwissPort - подтвердила такую возможность, сообщает российский перевозчик. На основании полученной от нее информации вылет рейсов SU533 и SU539 ожидается в 13:30 и 14:30 по местному времени соответственно.

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Как сообщалось, пассажиры указанных рейсов первоначально должны были вылететь 4 января по местному времени из аэропорта Нью-Йорка. Однако последний приостановил работу на 4-5 января в связи с неблагоприятными метеоусловиями, пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона. "Аэрофлот" ранее получил слоты на вылет рейсов в субботу, однако SwissPort не подтверждала возможность их обслуживания, ссылаясь на погоду и "транспортный коллапс" в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона.

Накануне на юге штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с сильным снегопадом. В Нью-Йорке также ввели чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды.

Сильные снегопады в США

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Теги: США, Вашингтон, Аэрофлот
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