Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

"Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между (Южной Кореей и КНДР - ИФ)", - приводит слова президента американский телеканал CBS.

Президент США также не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция. Мы очень тверды. Но я бы смог (говорить с Ким Чен Ыном - ИФ) - несомненно, я сделал бы так. С этим вообще нет проблем", - цитирует CBS Трампа.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.