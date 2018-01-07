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Трамп сообщил об условиях диалога с лидером КНДР

Есть обновление от 13:00

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий.

"Конечно, я всегда верю в переговоры. Но у нас очень жесткая позиция (...). Но я бы определенно это сделал, никаких проблем с этим не вижу", - сказал он журналистам.

На вопрос о том, означает ли это, что Трамп не станет выдвигать какие-либо условия для встречи главой КНДР, американский лидер ответил: "Это совершенно не то, что я сказал. Он (Ким Чен Ын - ИФ) знает, что я не шучу. Ни на один процент. Он это понимает".

"Вместе с тем, если мы сможем выработать мирное и очень хорошее решение, мы будет над этим работать (...) с большим числом людей", - добавил президент.

Трамп также подчеркнул, что "если что-то может произойти и что-то может выйти из этих переговоров, это было бы огромным и очень важным событием для мира".

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

Со своей стороны накануне Трамп заявил журналистам, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

Теги: США, Дональд Трамп, КНДР, Северная Корея
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