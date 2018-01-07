Первый из двух задержанных в США рейсов "Аэрофлота" вылетел в Москву

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Рейс "Аэрофлота" SU533 Москва - Нью-Йорк, вылетел в Москву из Вашингтона, говорится в сообщении, размещенном в твиттере посольства России в США.

По данным посольства, рейс SU539 должен вылететь из американской столицы в ближайшее время.

Ранее два рейса российской авиакомпании, направлявшиеся из Москвы в Нью-Йорк, были вынуждены сесть в Вашингтоне в связи с закрытием нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди по погодным условиям. По прибытии в Вашингтон возникли проблемы с обслуживанием самолетов, которые были устранены после вмешательства по просьбе российского посольства Госдепартамента США.

Российские дипломаты поблагодарили госдепартамент США за содействие.

5 января на юге штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с сильным снегопадом. В Нью-Йорке также ввели чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды.