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СМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"

Есть обновление от 21:00

По их данным, один из аппаратов был сбит, после чего атака прекратилась

СМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"
Авиагруппа ВКС России на базе "Хмеймим"
Фото: ТАСС, Александр Елистратов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российским военным удалось предотвратить удар с помощью дронов по российской военной базе "Хмеймим" в Сирии, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Один из летательных аппаратов нападавших был сбит, после чего атака прекратилась, сообщает ВВС со ссылкой на данные базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников.

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Информации о возможных пострадавших нет.

3 января газета "Коммерсант" сообщила, что 31 декабря боевики подвергли российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии минометному обстрелу, уничтожено семь самолетов. На следующий день в Минобороны России опровергли эту информацию. Военные заявили, что 31 декабря авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли.

Также 3 января в Минобороны рассказали, что 31 декабря в Сирии по техническим причинам потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, оба пилота погибли. Бортмеханик вертолета выжил и был эвакуирован на авиабазу.

В конце декабря прошлого года межарабское издание Al-Masdar сообщило, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе "Хмеймим".

Военная операция России в Сирии

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

11 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу "Хмеймим" и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии. Незадолго до этого, 6 декабря, Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования запрещенной в России группировки "Исламское государство" в этой стране уничтожены.

Еще ранее, в ноябре глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы (авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе - ИФ) и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".

Визит Владимира Путина в Сирию

6 фотографий
Президент РФ Владимир Путин авиабазе &quot;Хмеймим&quot; в СирииРоссийские военнослужащие на авиабазе &quot;Хмеймим&quot;Министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин во время встречи с группой летчиков авиагруппы ВКС РоссииВерховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи с российскими военнослужащимиВид из иллюминатора самолета главы государства во время перелета на авиабазу &quot;Хмеймим&quot;
Президент РФ Владимир Путин авиабазе &quot;Хмеймим&quot; в Сирии
Теги: Сирия, Хмеймим, Россия
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