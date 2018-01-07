В столице Швеции от взрыва погиб мужчина

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва неустановленного предмета в Стокгольме погиб мужчина, его спутница получила ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как следует из сообщения, мужчина у станции метро поднял с земли предмет, который взорвался у него в руках. Он и его спутница, получившая ранения, были доставлены в больницу, где мужчина скончался.

Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование. Вместе с тем, власти не квалифицируют инцидент как теракт.