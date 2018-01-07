Министр Ирана пообещал жестко отвечать на действия террористов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Иранские спецслужбы будут решительно реагировать на действия террористических группировок в регионе, заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави в воскресенье на церемонии поминовения трех погибших сотрудников сил безопасности на северо-западе Ирана, в городе Урмия.

"Сотрудники иранских спецслужб подставляют себя под пули, но не позволят врагу подорвать безопасность страны. Террористические группировки не могут ослабить решимость иранского народа", - приводит его слова агентство IRNA.

4 января министерство разведки Ирана объявило, что на северо-западе страны разгромлена вооруженная террористическая ячейка, "которая проникла в Иран и планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения".

Согласно заявлению, террористы в столкновении с иранскими силами безопасности в северо-западном городе Пираншахр в провинции Западный Азербайджан убили трех стражей порядка. Один террорист также был убит, а некоторые другие члены группировки получили ранения в результате столкновения, заявили в министерстве.

В ходе операции было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военная форма и инструкции по возбуждению беспорядков.

В заявлении министерства говорится, что три другие террористические ячейки ранее были выявлены и разгромлены в западном Иране.

Между тем, накануне тысячи людей приняли участие в манифестациях в поддержку руководства страны и против насилия, вспышки которого происходили в ходе последних оппозиционных демонстраций.

На минувшей неделе в Иране прошли акции протеста против политики властей страны. Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь призвал сограждан к спокойствию и напомнил о праве граждан на мирное и законное волеизъявление. По данным местного телевидения, всего в результате беспорядков, сопровождавших акции протеста в разных районах страны, погибли не менее 20 человек.