Гильермо дель Торо удостоен премии "Золотой глобус" как лучший режиссер

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Форма воды".

75-я церемония вручения наград премии проходит в понедельник по московскому времени в Лос-Анджелесе.

В номинации также были представлены Мартин Макдонах с работой "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Кристофер Нолан и его фильм "Дюнкерк", Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Стивен Спилберг ("Секретное досье").

Действие в фэнтезийной мелодраме "Форма воды" происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.

Также на церемонии Голливудская ассоциация иностранной прессы отметила Мартина Макдонаха за сценарий фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшей актрисой второго плана в фильме (комедия или мюзикл) стала Эллисон Дженни (за роль в картине "Тоня против всех").

Юэн МакГрегор получил награду за роль в "Фарго" в номинации "Лучший актёр в мини-сериале или телефильме".

Лучшим иностранным фильмом стала картина "На пределе", а анимационным фильмом - "Тайна КоКо".