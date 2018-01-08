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Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" как лучшая драма

Картина также получила награды в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана"

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" как лучшая драма
Актеры фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Сэм Рокуэлл и Фрэнсис Макдорманд
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

75-я церемония вручения наград премии проходила в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

Ранее "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотые глобусы" за сценарий, за роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме (Фрэнсис Макдорманд) ".

В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы.

Лучшим актером в драматическом фильме стал Гэри Олдман, который сыграл Уинстона Черчилля в картине "Тёмные времена".

Фильм "Леди Бёрд" назвали лучшим в категории "Комедия или мюзикл".

Одним из триумфаторов церемонии также стала "Большая маленькая ложь" - "Золотой глобус" в категории "Лучший мини-сериал", а также в номинациях "Лучшая актриса в мини-сериале" (Николь Кидман), "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале" (Лора Дерн), "Лучший актер второго плана в мини-сериале" (Александр Скарсгард).

Лучшим драматическим сериалом признали "Рассказ служанки", лучшим комедийным сериалом - "Удивительная миссис Майзел".

Теги: США, Золотой глобус
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