Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" как лучшая драма

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

75-я церемония вручения наград премии проходила в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

Ранее "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотые глобусы" за сценарий, за роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме (Фрэнсис Макдорманд) ".

В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы.

Лучшим актером в драматическом фильме стал Гэри Олдман, который сыграл Уинстона Черчилля в картине "Тёмные времена".

Фильм "Леди Бёрд" назвали лучшим в категории "Комедия или мюзикл".

Одним из триумфаторов церемонии также стала "Большая маленькая ложь" - "Золотой глобус" в категории "Лучший мини-сериал", а также в номинациях "Лучшая актриса в мини-сериале" (Николь Кидман), "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале" (Лора Дерн), "Лучший актер второго плана в мини-сериале" (Александр Скарсгард).

Лучшим драматическим сериалом признали "Рассказ служанки", лучшим комедийным сериалом - "Удивительная миссис Майзел".