Коррекция орбиты МКС будет проведена на 17 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию (МКС) приподнимут в середине января в преддверии февральского запуска космического грузовика, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"На 17 января в 23:15 мск планируется коррекция орбиты МКС с помощью двигателей российского модуля "Звезда", - сказал он.

Коррекция орбиты проводится в связи с предстоящим 11 февраля запуском корабля "Прогресс МС-08М", а также для возвращения на Землю экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-06М" 28 февраля.