Власти Китая сообщили об угрозе взрыва горящего иранского танкера

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Китая заявляет об угрозе взрыва или затопления иранского танкера, охваченного пожаром близ китайского побережья, сообщает South China Morning Post.

Ранее о риске затопления горящего танкера заявлял Тегеран.

Как отмечается, обнаружено тело одного из 32 пропавших без вести членов команды иранского судна. Не уточняется, тело гражданина какой страны было найдено: 30 пропавших - иранцы, еще двое - граждане Бангладеш.

21 человек (все граждане Китая), находившийся на китайском сухогрузе, с которым столкнулся танкер, спасены.

По данным представителя Национального агентства морской полиции Южной Кореи, от танкера тянется густой черный дым. Также, по его словам, видимость затрудняется плохими погодными условиями.

По информации министерства транспорта Китая, столкновение двух судов произошло в 257 км от Шанхая. Сообщается, что на борту танкера продолжается пожар, нефтепродукты частично вылились в море, однако площадь загрязнения не уточняется.

Причина столкновения пока не установлена.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что 274-метровый танкер SANCHI, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил около 136 тыс. тонн конденсата, принадлежаиего Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).