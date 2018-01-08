Фигурант дела о нападении на автобус дортмундской "Боруссии" признал вину

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Выходец из России, обвиняемый в Германии в нападении на автобус футбольного клубы "Боруссия", признал свою вину, уточнив, что не имел намерения лишить кого-либо жизни, сообщает "Дойче велле".

"Я глубоко сожалею о том, что совершил", - сказал в суде Сергей В., фамилия которого не называется.

Он заявил, что собирался имитировать нападение, поэтому сконструировал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили увечий.

Мужчину, являющегося гражданином России и Германии, обвиняют в покушении на убийство 28 человек, незаконном приобретении взрывчатых веществ, а также в приведении в действие взрывных устройств. В качестве наказания ему может грозить пожизненное заключение.

Взрывы возле автобуса дортмундского футбольного клуба произошли в апреле прошлого года. Спустя 10 дней после инцидента полиция задержала 28-летнего мужчину. Стражам порядка удалось выйти на него, в том числе, из-за приобретения им нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции "Боруссии".

При разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог выручить от 550 тыс. евро до миллиона евро.

В результате инцидента защитник клуба Марк Бартра получил травму руки, один из полицейских потерял слух.