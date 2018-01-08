В сирийском Идлибе не установилось полного перемирия

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Идлиб продолжаются фиксироваться случаи нарушения перемирия, сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - сказал Евтушенко на брифинге в понедельник.

Он отметил, что удалось подписать соглашение о присоединении населенного пункта Шасмин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

"Центром по примирению проведена рабочая встреча с главным координатором офиса ООН по гуманитарным вопросам в Дамаске, на которой обсуждены детали взаимодействия и условия обеспечения безопасности при проведении международных конвоев для оказания помощи сирийским гражданам", - сообщил также Евтушенко.