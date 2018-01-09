КНДР отправит на Олимпиаду "делегацию высокого ранга"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Северная Корея на переговорах с Югом, которые начались во вторник, заявила о планах КНДР отправить на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане "делегацию высокого ранга", сообщили СМИ Южной Кореи.

Северокорейские представители также проинформировали, что пришлют группы артистов и спортсменов, которые выступят со специальными номерами в рамках культурной программы на играх.

Южнокорейская делегация на переговорах подняла вопрос о воссоединении разделенных границей семей.

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.

Как сообщили южнокорейские СМИ, глава делегации КНДР - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон - заявил журналистам, что надеется, что "все пройдет хорошо".

Во вступительном слове он предположил, что переговоры пройдут в "искренней атмосфере".

Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, возглавляющий делегацию Юга, по пути к месту переговоров заявил сопровождающим его журналистам: "Мы сегодня начинаем переговоры, чтобы обсудить участие Северной Кореи в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, а также вопросы улучшения межкорейских отношений".