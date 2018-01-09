Против Google подали иск о дискриминации белых мужчин

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Двое бывших инженеров, работавших в компании Google, подали иск против руководства корпорации, обвинив его в дискриминации белых мужчин, сообщает "Би-би-си".

Истцы заявляют, что представляют всех сотрудников, которые подверглись несправедливому отношению из-за консервативных политических взглядов, принадлежности к европеоидной расе и мужскому полу.

В заявлении говорится, что в Google существует квота по найму женщин и представителей национальных меньшинств, что противоречит закону.

Кроме того, истцы утверждают, что в корпорации не защищают права тех, кто придерживается консервативных взглядов и, например, поддерживает Дональда Трампа. Им якобы напрямую угрожают и их оскорбляют при полном попустительстве руководства.

Представитель Google уже заявил, что корпорация готова в суде встретиться с истцами.

Один из авторов иска - Джеймс Деймор, который был уволен в 2017 году из-за скандального письма, в котором диспропорция между числом мужчин и женщин в компании объяснялась биологическими различиями.

Между тем, параллельно в суд был подан иск от трех бывших сотрудниц, которые заявили, что Google платит женщинам меньше, чем мужчинам, выполняющим аналогичную работу.