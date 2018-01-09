Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Южная Корея и КНДР договорились восстановить военную линию экстренной связи, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

О достижении соглашения объявлено во вторник, когда в населенном пункте Пханмунчжом, расположенном на демилитаризованной линии между двумя корейскими государствами состоялись переговоры высокопоставленных делегаций Юга и Севера.

Как отмечает агентство "Ренхап", работа линии уже восстановлена, полноценно она заработает 10 января.

КНДР прекратила работу линии экстренной связи в феврале 2016 года в знак протеста против решения Сеула о закрытии совместной экономической зоны Кэсон. Горячая линия использовалась, в частности, чтобы информировать Пхеньян о перемещении граждан Южной Кореи на территории промышленного комплекса. Прекратить работу совместной экономической зоны Южная Корея тогда решила в ответ на очередные ракетные испытания КНДР.

Ранее КНДР и Южная Корея начали переговоры о возможном участии северокорейских спортсменов в Зимних ОИ в Пхёнчхане.