Французская прокуратура проверит деятельность Apple из-за медленной работы iPhone

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Франции начала расследование в отношении компании Apple в свете обнародования информации о том, что корпорации намеренно снижает производительность некоторых моделей своих устройств.

Как отмечает Associated Press, вести расследование будет подразделение, которое занимается делами о мошенничестве.

В декабре французская организация, занимающаяся защитой прав потребителей, подала официальную жалобу с требованием прекратить намеренное ограничение производительности устройств, которые корпорация относит к устаревшим.

По французским законам, умышленное сокращение срока службы товара с целью побудить потребителя приобрести новый является преступлением.

Apple ранее принесла свои извинения за то, что сокращает производительность некоторых моделей iPhone, заявив, что это делается с целью предотвращения неожиданных отключений.

Ранее подобные иски были поданы в США и Израиле.