Более 100 российских туристов эвакуировали с заглохшего судна в Таиланде

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели и туристическая полиция Таиланда вызволили 114 российских туристов с круизного судна, у которого заглох двигатель в Сиамском заливе, сообщают во вторник местные СМИ.

Группа из 114 российских туристов приобрела экскурсионный тур у компании Pattaya Bay Cruise. Прогулка на трехпалубном судне, которое отходило от пирса Бали Хай в Паттайе, включала путешествие по островам Ко Рин и Ко Пет в Сиамском заливе, остановку для сноркглинга, рыбалки и купания, обед на корабле. Однако, выполнив всю программу круиза, судно не смогло доставить туристов обратно, так как у него сломался двигатель.

Туристы позвонили на "горячую линию" туристической полиции. Спасатели прибыли на место происшествия и переправили туристов на берег в несколько приемов на скоростном катере.

Никто из туристов во время эвакуации не пострадал.