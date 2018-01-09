Из-за снегопада 13 тыс. туристов оказались заблокированы на лыжном курорте в Швейцарии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада, сообщает местное издание 20min.

"Начиная с понедельника несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада. На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно, так как снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш", - сказала изданию представитель курорта Жанин Имеш.

Крупнейшая автодорога, ведущая в Церматт, закрыта с 9 утра понедельника. В 17:30 в понедельник остановились поезда.

"Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично", - утверждает представитель курорта.

Утром во вторник большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества. Завтрак для туристов отельерам пришлось готовить при свечах.На сайте курорта сообщается, что поезда вновь пошли около 15:00 во вторник (17:00 по московскому времени). Администрация предупреждает, что возможны новые отключения электричества.

Ранее генконсульство России в Милане сообщало, что из-за снегопадов блокирован курорт Червиния в долине Аоста в Италии.

Во Французских Альпах в понедельник вечером был объявлен "красный" (четвертый из пяти) уровень лавинной опасности из-за сильных снегопадов, прошедших на прошлой неделе.

Церматт, один из крупнейших лыжных курортов Швейцарии, предлагает 13,4 тыс. мест в отелях и апартаментах. Здесь также проживают около 5,5 тыс. человек. Курорт окружен альпийскими вершинами четырехтысячниками, среди которых знаменитый Маттерхорн (4478 м надо уровнем моря). На курорте запрещено автомобильное движение. Приехать сюда можно только на поезде либо такси от станции Тэш.