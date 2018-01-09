В Великобритании провели дополнительные перестановки в министерствах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжила перестановки в министерствах, сообщает во вторник The Guardian.

Во вторник изменения произошли среди государственных министров - младших министров, не входящих в состав кабинета.

Джо Джонсон, младший брат главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, перешел с должности государственного министра университетов и науки на должность государственного министра в министерстве транспорта и министра Лондона. Его место занял заместитель государственного министра юстиции по вопросам тюрем Сэм Джиима.

Государственным министром в министерстве юстиции стал госминистр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Кадровые изменения также произошли в министерстве здравоохранения, министерстве по делам культуры, СМИ и спорта и в МИД.

Кадровые перестановки в министерствах Великобритании начались в понедельник, при этом все ключевые министры сохранили свои посты.

Так, Борис Джонсон остался министром иностранных дел Великобритании, Филип Хамонд продолжает возглавлять министерство финансов, пост министра по Brexit сохранил Дэвид Дэвис. Во главе британского МВД осталась Эмбер Радд, а Джереми Хант был переназначен министром здравоохранения.