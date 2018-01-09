Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По словам Сандерс, Трамп в Давосе намерен "продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности и содействию американским работникам".

В 2017 году Трамп не стал посещать мероприятие, завершившееся в день его инаугурации.

Давосский форум 2018 года пройдет с 23 по 26 января.