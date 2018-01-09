Пять человек погибли при сходе оползней в Калифорнии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами схода оползней на юге штата Калифорния в США, сообщает во вторник агентство АР.

Оползни произошли в результате ливней, они разрушили несколько домов и привели к перекрытию дорог. Ранее в этом регионе бушевали пожары, в результате которых сгорела значительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи.

Ливни обрушились также на округ Санта-Барбара, где расположены дома многих американских знаменитостей.

Местные власти призвали десятки тысяч людей к эвакуации.