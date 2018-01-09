Из засохшей рождественской ели в Риме сделают домик матери и ребенка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Римскую ель, засохшую спустя две недели после установки на одной из главных площадей, демонтируют 11 января, ее древесина пойдет на изготовление сувениров, а также домика матери и ребенка, сообщает во вторник газета La Repubblica.

Дерево начали демонтировать во вторник утром, однако после того, как рабочие сняли треть из 600 шаров, украшающих ель, и звезду с ее верхушки, власти Рима распорядились перенести демонтаж ели.

Мэр Рима Вирджиния Раджи пообещала, что для поддержки "пути повторного использования, переработки и утилизации" из дерева сделают домик, в котором разместят пеленальный столик, место для кормления ребенка и игровой стол. Из остатков дерева сделают сувениры.

Ель, размещенная на площади Венеции в Риме, засохла через две недели после монтажа, что вызвало активную критику жителей города в адрес властей. По данным СМИ, расходы на дерево составили порядка 50 тыс. евро.

Группа защиты прав потребителей Codacons обвинила власти Рима в злоупотреблении государственными средствами и призвала провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков на ель. Раджи заявила, что власти итальянской столицы потребуют компенсацию от виновных в гибели рождественской ели.