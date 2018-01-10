Количество жертв схода оползней в Калифорнии выросло до 13 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода оползней в американском штате Калифорния, передает телеканал CNN. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Местные власти не исключают, что число погибших может вырасти. Спасатели продолжают поисковые работы.

Сильнее всего в результате проливных дождей, вызвавших сход селей, пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где расположены дома многих американских знаменитостей. В результате стихии затоплены некоторые автомобильные дороги, повалены деревья, разрушены жилые дома.

Накануне власти Санта-Барбары рекомендовали десяткам тысяч местных жителей покинуть дома из-за опасности наводнений и схода оползней.