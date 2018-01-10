Саакашвили рассказал о допросе по делу о расстрелах на майдане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что во вторник его допросили в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане, на среду, по его словам, назначены еще два допроса.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане", в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале... о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", - написал он на странице в фейсбуке в среду.

По словам Саакашвили, следователи были "очень доброжелательные и профессиональные", однако, по его мнению, "вся система работает вхолостую".

"Два главных дела той эпохи - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана - до сих пор не расследованы, то есть во власти на Украине до сих пор есть люди, которым невыгодно расследование этих дел", - подчеркнул политик.

Он также сообщил, что накануне "потерял два драгоценных часа на беллетристику", а в среду с утра еще два допроса.

Как сообщалось, на одном из итальянских телеканалов был продемонстрирован документальный фильм, в котором трое граждан Грузии рассказали, что были завербованы в 2013 году и стреляли и в правоохранителей, и в участников событий на Майдане в 2014 году.

Данные видеоматериалы использовали адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве доказательств стороны защиты в процессе по обвинению его в государственной измене.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты экс-беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов в центре Киева 20 февраля 2014 года, относительно допроса двух граждан Грузии, которые могут быть свидетелями того, как неизвестные снайперы стреляли по участникам Революции достоинства и по правоохранителям. Генеральная прокуратура Украины согласна с целесообразностью такого допроса.