Демпартия США нашла российское влияние в 19 странах Европы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не придает должного значения опасности со стороны России на фоне активного вмешательства Москвы в дела других государств, говорится в докладе американских конгрессменов-демократов, который оказался в распоряжении агентства Associated Press.

AP отмечает, что это 200-страничное исследование будет официально обнародовано позже в среду, и что это первый подробный доклад Конгресса, посвященный деятельности РФ по "подрыву демократии", после президентских выборов в США 2016 года. Сам доклад, во многом, опирается на информацию из открытых источников и на интервью с европейскими дипломатами и другими официальными лицами.

Инициатор доклада сенатор-демократ Бен Кардин - член сенатского комитета по международным отношениям - заявил, что в то время как Трамп "практически бездействует", Россия якобы задействует "ассиметричный арсенал" и ведет "неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах".

Всего, по мнению составителей доклада, вмешательство РФ было отмечено в 19 странах Европы.

При этом в докладе упоминаются попытки России различными путями повлиять на выборы в Великобритании, в Финляндии в 2015 году и во Франции в 2017 году, а также "вероятно" - в Германии в том же 2017 году. Также авторы обвиняют РФ в кибератаках, пропагандистских кампаниях, поддержке радикальных групп, использовании "интернет-троллей" и в военных операциях против "молодых правительств" Украины и Грузии.

В ответ конгрессмены предлагают целый ряд мер. В частности, в Конгрессе считают необходимым объединить усилия Демократической и Республиканской партий для продвижения демократии в Европе и увеличить финансирование демократических инициатив. Авторы советуют усилить взаимодействие между ведомствами США по проблеме российского вмешательства, причем авторы упомянули опыт Национального антитеррористического центра США, сформированного после терактов 11 сентября 2001 года.

По данным AP, республиканцы из комитета сената по международным отношениям, включая его председателя Боба Коркера, не стали ставить своих подписей под этим докладом. Однако агентство отмечает, что ряд изменений в американской политике указывает на определенный интерес к содержанию доклада со стороны Республиканской партии.

Трамп неоднократно называет фальшивкой дело о якобы имевшей место координации действий между его предвыборным штабом и Россией и обвиняет американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.